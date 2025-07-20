Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ более 90 дронов ВСУ

Минувшей ночью российские силы ПВО перехватили и ликвидировали 93 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, массированная атака была отражена в период с 23:30 часов по московскому времени 19 июля до 7:00 утра 20 июля.

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Известно, что 38 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 19 — над столичным регионом, 11 — над Калужским, восемь — над Тульским, по пять — над Орловским и Нижегородским, три — над Черным морем, два — над Курской областью и по одному — над Белгородской и Рязанской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин писал о ликвидации утром 20 июля трех летевших на Москву беспилотников ВСУ, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиРоссияМинобороны РФПВО

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