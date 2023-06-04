Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат
Минобороны России подготовило проект, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него возможны без личной явки в военкомат. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.
Постановка и снятие с воинского учета граждан может осуществляться на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, говорится в документе.
При отсутствии технической возможности получения сведений в электронном виде, уполномоченный орган может запрашивать информацию в письменной форме на бумажном носителе.
Работодателей предложили штрафовать за трудоустройство уклоняющихся от армии граждан. Соответствующий законопроект 29 мая внесли на рассмотрение Госдумы, передает «Радиоточка НСН».
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