Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат

Минобороны России подготовило проект, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него возможны без личной явки в военкомат. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

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Постановка и снятие с воинского учета граждан может осуществляться на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, говорится в документе.

При отсутствии технической возможности получения сведений в электронном виде, уполномоченный орган может запрашивать информацию в письменной форме на бумажном носителе.

Работодателей предложили штрафовать за трудоустройство уклоняющихся от армии граждан. Соответствующий законопроект 29 мая внесли на рассмотрение Госдумы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ВоенкоматыМинобороны РФ

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