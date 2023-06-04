Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат

Постановка и снятие с воинского учета граждан может осуществляться на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, говорится в документе.

При отсутствии технической возможности получения сведений в электронном виде, уполномоченный орган может запрашивать информацию в письменной форме на бумажном носителе.

Работодателей предложили штрафовать за трудоустройство уклоняющихся от армии граждан. Соответствующий законопроект 29 мая внесли на рассмотрение Госдумы, передает «Радиоточка НСН».

