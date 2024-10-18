Минобороны предложило оформлять статус ветерана добровольцам при отправке на СВО
18 октября 202420:04
Минобороны России предложило оформлять отправляющимся в зону спецоперации России на Украине добровольцам статус ветерана. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Из пояснительной записки следует, что полученный добровольцами статус ветерана боевых действий поможет им самим и членами их семей получать от государства социальную поддержку.
Ранее глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России может появиться статус «Ветеран журналистики особого риска».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru