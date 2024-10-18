Минобороны предложило оформлять статус ветерана добровольцам при отправке на СВО

Минобороны России предложило оформлять отправляющимся в зону спецоперации России на Украине добровольцам статус ветерана. Соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Статус ветеранов получат участники СВО из Запорожской и Херсонской областей

Из пояснительной записки следует, что полученный добровольцами статус ветерана боевых действий поможет им самим и членами их семей получать от государства социальную поддержку.

Ранее глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России может появиться статус «Ветеран журналистики особого риска».

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ФОТО: РИА Новости
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