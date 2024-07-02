Хинштейн: В России может появиться статус ветерана журналистики особого риска

По его словам, текст инициативы на данный момент дорабатывается совместно с министерством цифрового развития.

«"Дошлифовываем" этот текст, дальше будем его обсуждать с правительством, потому что эта норма повлечет за собой дополнительные расходы бюджета», - пояснил он.

Как добавил Хинштейн, статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в боевых действиях, что противоречит журналистским задачам. Новая инициатива, проработанная с Союзом журналистов России, позволит выделить тех, кто освещал различные контртеррористические операции.

Ранее сообщалось, что после гибели военкора «Известий» Семена Еремина в Госдуме и Общественной палате предложили уравнять в правах журналистов, находящихся в зоне СВО, с военными, напоминает «Радиоточка НСН».

