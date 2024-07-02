Хинштейн: В России может появиться статус ветерана журналистики особого риска
В России может появиться статус «Ветеран журналистики особого риска», пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.
По его словам, текст инициативы на данный момент дорабатывается совместно с министерством цифрового развития.
«"Дошлифовываем" этот текст, дальше будем его обсуждать с правительством, потому что эта норма повлечет за собой дополнительные расходы бюджета», - пояснил он.
Как добавил Хинштейн, статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в боевых действиях, что противоречит журналистским задачам. Новая инициатива, проработанная с Союзом журналистов России, позволит выделить тех, кто освещал различные контртеррористические операции.
Ранее сообщалось, что после гибели военкора «Известий» Семена Еремина в Госдуме и Общественной палате предложили уравнять в правах журналистов, находящихся в зоне СВО, с военными, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru