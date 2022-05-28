Минобороны: «Правый сектор» призывает к геноциду русскоязычных и греков в ДНР

«В Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации "Правый сектор" открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры», — цитирует Мизинцева ТАСС.

Также боевики отбирают у местных жителей деньги и автомобили якобы на нужды территориальной обороны. Мизинцев подчеркнул, что подобные действия — акты террора против мирного населения и военные преступления без срока давности.

