Минобороны: «Правый сектор» призывает к геноциду русскоязычных и греков в ДНР
Боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и представителей греческой диаспоры в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ, глава межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации "Правый сектор" открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры», — цитирует Мизинцева ТАСС.
Также боевики отбирают у местных жителей деньги и автомобили якобы на нужды территориальной обороны. Мизинцев подчеркнул, что подобные действия — акты террора против мирного населения и военные преступления без срока давности.
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