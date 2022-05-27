Минобороны РФ: в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, работают биолаборатории США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, работают как минимум четыре биолаборатории, которые контролируют США, сообщает ТАСС.

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По его словам, ещё в 2003 году Пентагоном была разработана программа вакцинации американских военнослужащих от натуральной оспы, прививку должен был сделать также весь дипломатический и медперсонал США.

«Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения», - подчеркнул он.

Кириллов добавил, что 98% заболевших оспой обезьян - это мужчины старше 20 лет нетрадиционной сексуальной ориентации, а также допустил, что ампулы с возбудителем оспы из контролируемых США лабораторий могли попасть к террористам.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России не выявлено случаев оспы обезьян, вероятность завоза инфекции в страну оценивается как низкая.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:СШАБиологическое ОружиеМинобороны РФ
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