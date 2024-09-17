Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 600 человек в результате поражения в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка.

Действия подразделений группировок войск «Север» привели противника к потерям 85 человек. Подразделения группировки войск «Южная» также нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Ступочки, Верхнекаменское, Острое, Дылеевка, Северск и Константиновка в ДНР. При этом ВСУ потеряли до 685 военных. В районах населенных пунктов Нелеповка, Димитров, Курахово, Цукурино, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое потери противника составили до 475 человек.

Отражение контратак в районе населенного пункта Левадное Запорожской области привело к тому, что противник потерял до 95 военнослужащих. Действия российских военных в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области лишили ВСУ до 20 человек.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ за прошедшую неделю составили до 16 960 человек на всех направлениях спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

