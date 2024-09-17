Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили до 1960 человек
Потери украинских военных в зоне спецоперации за сутки составили до 1960 человек, следует из сводки Минобороны РФ.
Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 600 человек в результате поражения в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка.
Действия подразделений группировок войск «Север» привели противника к потерям 85 человек. Подразделения группировки войск «Южная» также нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Ступочки, Верхнекаменское, Острое, Дылеевка, Северск и Константиновка в ДНР. При этом ВСУ потеряли до 685 военных. В районах населенных пунктов Нелеповка, Димитров, Курахово, Цукурино, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое потери противника составили до 475 человек.
Отражение контратак в районе населенного пункта Левадное Запорожской области привело к тому, что противник потерял до 95 военнослужащих. Действия российских военных в районах населенных пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области лишили ВСУ до 20 человек.
Ранее сообщалось, что потери ВСУ за прошедшую неделю составили до 16 960 человек на всех направлениях спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru