«Тяжелый бред!»: Делягин призвал дать ремонтникам техники бронь от мобилизации

Одичалые либералы редко реализуют что-то разумное, но шанс на бронь ремонтников все же есть, отметил в эфире НСН депутат Михаил Делягин.

Ремонтники сложной техники должны получить бронь от частичной мобилизации, такие специалисты необходимы для нормального функционирования производства, заявил депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне в Госдуме предложили выделить квоту каждому предприятию по числу работников, которым нужно предоставить бронь от частичной мобилизации. С такой инициативой выступили в ЛДПР. Михаил Делягин считает, что бронь от мобилизации должны получить только те специалисты, без которых невозможно производство.

«Бизнесу не обязательно (предоставлять бронь – ред. НСН). Бизнес разный. Но то, что необходимо для производства, должно быть забронировано: все технологи. Я написал соответствующее письмо на имя Мишустина (премьер-министра РФ Михаила Мишустина. - прим. НСН), что все технологи должны получить бронь. Все ремонтники сложной техники, включая медтехнику, должны иметь бронь. Так что это серьезная, важная тема», - сказал Делягин.

По его словам, инициатива о брони таких специалистов от частичной мобилизации вполне может быть реализована.

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«Одичалые либералы, которые у нас реальной экономикой занимаются, редко позволяют себе реализовать что-то разумное. Но шанс есть, потому что я обращался по поводу аспирантов, студентов и ординаторов, и это начали реализовывать», - указал депутат.

Также Делягин отметил, что вопрос с бронью не продумали до объявления частичной мобилизации, так как в Минобороны «некому думать».

«У меня ощущение, что в Минобороны в соответствующих департаментах некому думать. Потому что это производит впечатление тяжелого бреда, и при этом это поставило на уши всю страну. Огромное количество нормальных людей превратило во врагов не страну, а власть», - добавил он.

Ранее деловое сообщество попросило предоставить ключевым и высококвалифицированным сотрудникам малого и среднего бизнеса отсрочку от частичной мобилизации. Так, глава организации «Опора России» Александр Калинин предложил предоставлять отсрочку не только сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, но и работникам организаций из реального сектора экономики, в том числе из сферы малого и среднего предпринимательства.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ПроизводствоМобилизацияРоссия
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