«Тяжелый бред!»: Делягин призвал дать ремонтникам техники бронь от мобилизации

Накануне в Госдуме предложили выделить квоту каждому предприятию по числу работников, которым нужно предоставить бронь от частичной мобилизации. С такой инициативой выступили в ЛДПР. Михаил Делягин считает, что бронь от мобилизации должны получить только те специалисты, без которых невозможно производство.

«Бизнесу не обязательно (предоставлять бронь – ред. НСН). Бизнес разный. Но то, что необходимо для производства, должно быть забронировано: все технологи. Я написал соответствующее письмо на имя Мишустина (премьер-министра РФ Михаила Мишустина. - прим. НСН), что все технологи должны получить бронь. Все ремонтники сложной техники, включая медтехнику, должны иметь бронь. Так что это серьезная, важная тема», - сказал Делягин.

По его словам, инициатива о брони таких специалистов от частичной мобилизации вполне может быть реализована.