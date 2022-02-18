Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в «черный список»

Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского журналиста Дмитрия Киселева в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте Минкульта.

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Так, в «черном списке» теперь находятся 209 человек.

Внести Киселева в такой перечень ранее предложил национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МинкультДмитрий КиселевУкраина
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