Минкульт Украины внес Дмитрия Киселева в «черный список»
18 февраля 202214:11
Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского журналиста Дмитрия Киселева в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте Минкульта.
Так, в «черном списке» теперь находятся 209 человек.
Внести Киселева в такой перечень ранее предложил национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
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18 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru