Путин поручил разработать федеральный проект по развитию музеев
Президент Владимир Путин поручил утвердить в России проект по развитию музеев. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Российский лидер предписал правительству совместно с Союзом музеев разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев на период до 2030 года.
«Срок – 30 ноября 2025 г.», - говорится в поручении.
Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Союза музеев Михаил Пиотровский.
Ранее Владимир Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.
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