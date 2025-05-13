Путин поручил разработать федеральный проект по развитию музеев

Президент Владимир Путин поручил утвердить в России проект по развитию музеев. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер предписал правительству совместно с Союзом музеев разработать и утвердить федеральный проект по развитию музеев на период до 2030 года.

«Срок – 30 ноября 2025 г.», - говорится в поручении.

Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Союза музеев Михаил Пиотровский.

Ранее Владимир Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности.

