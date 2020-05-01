Минкомсвязь просит разрешить работу книжным магазинам в мае-июне
Минкомсвязь РФ обратилось к правительству с предложением возобновить деятельность книжных магазинов в мае-июне. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.
В частности, замглавы ведомства Алексей Волин подтвердил изданию данную информацию. Он отметил, что из-за ограничений в связи с коронавирусом за март и апрель издатели потеряли около 1 млрд рублей, книжные магазины - 3,2 млрд рублей. Прогнозируется, что к июню убытки отрасли могут возрасти до 4,2 млрд рублей.
Ранее Минкомсвязи был утвержден список системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. В него вошли 79 организаций, в том числе издательства "Эксмо" и "Просвещение", "Национальная книжная сеть" и другие.
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