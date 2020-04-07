Минкомсвязь определила список бесплатных сайтов
Минкомсвязь утвердила перечень, включающий 391 социально значимый информационный ресурс. Доступ к этим сайтам в экспериментальном порядке будет бесплатным с 1 апреля по 1 июля. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.
Участниками эксперимента на добровольной основе стали «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком». Список разделён на 19 категорий. В категорию «Онлайн-медиа и новостные агрегаторы» вошёл в том числе сайт RT, РИА ФАН.
Востребованность ресурсов определялась на основе общедоступных данных об их посещаемости. В приказе также говорится, что список может меняться, однако не чаще раза в неделю, сообщает Ura.ru.
Интернет-сервисы будут состязаться за право войти в реестр сайтов, доступ к которым для граждан будет бесплатным. Такой прогноз дал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина, которое тот выдвинул, оглашая послание Федеральному посланию. Мариничев сравнил сайты с бесплатным доступом с телевидением – они станут привлекательными с точки зрения размещения рекламы. Он также не видит никаких проблем в технической составляющей этого вопроса. Уже сейчас провайдеры позволяют заходить на свой сайт пользователям с нулевым балансом.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко перечислил НСН ресурсы, доступ на которые должен быть открыт всегда.
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