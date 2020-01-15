Мариничев предрёк «войну» за «Доступный интернет» Путина

По оценке Мариничева, в такой реестр правительство включит, безусловно, сайт Госуслуг, других ведомств, поликлиник, экстренных служб. Среди других возможных участников проекта, по словам интернет-омбудсмена, развернётся «война», чтобы попасть в список.

Мариничев сравнил сайты с бесплатным доступом с телевидением – они станут привлекательными с точки зрения размещения рекламы.

Он также не видит никаких проблем в технической составляющей этого вопроса. Уже сейчас провайдеры позволяют заходить на свой сайт пользователям с нулевым балансом.

