Мариничев предрёк «войну» за «Доступный интернет» Путина
Интернет-сервисы будут состязаться за право войти в реестр сайтов, доступ к которым для граждан будет бесплатным. Такой прогноз дал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В интервью телеканалу «360» он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина, которое он выдвинул, оглашая послание Федеральному посланию.
Глава государства объявил о запуске программы «Доступный интернет». Проект должен обеспечить бесплатный доступ к социально значимым российским сетевым ресурсам.
По оценке Мариничева, в такой реестр правительство включит, безусловно, сайт Госуслуг, других ведомств, поликлиник, экстренных служб. Среди других возможных участников проекта, по словам интернет-омбудсмена, развернётся «война», чтобы попасть в список.
Мариничев сравнил сайты с бесплатным доступом с телевидением – они станут привлекательными с точки зрения размещения рекламы.
Он также не видит никаких проблем в технической составляющей этого вопроса. Уже сейчас провайдеры позволяют заходить на свой сайт пользователям с нулевым балансом.
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