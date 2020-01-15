Почта, школы, больницы. Эксперт назвал ключевые ресурсы «Доступного интернета»

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию предложил запустить в стране проект «Доступный интернет». Свою идею он обосновал тем, что доступ в интернет и социальные сети стал для россиян «повседневной жизненной необходимостью».

«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», — заявил Путин.

НСН спросила у председателя совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Германа Клименко, как он оценивает эту идею, и на какие ресурсы доступ должен быть открыт всегда.

«Нет ничего плохого в том, что существует постоянный доступ к группе ресурсов и он бесплатный. Эта история схожа с предустановленным софтом, когда завозят смартфоны. И все упирается в один вопрос: к чему всегда будет открыт доступ. То ли только к госуслугам, то ли к поисковикам. Если государство хочет, чтобы население оплачивало по счетам, то доступ к госуслугам, должен быть бесплатным всегда», - считает Клименко.

По словам президента, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и россиян, дав последним широкие возможности для образования и творчества, реализации социальных и культурных проектов, а также и просто общения.