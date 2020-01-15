Почта, школы, больницы. Эксперт назвал ключевые ресурсы «Доступного интернета»
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета перечислил НСН ресурсы, доступ на которые должен быть открыт всегда.
Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию предложил запустить в стране проект «Доступный интернет». Свою идею он обосновал тем, что доступ в интернет и социальные сети стал для россиян «повседневной жизненной необходимостью».
«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», — заявил Путин.
НСН спросила у председателя совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советника президента РФ по развитию интернета Германа Клименко, как он оценивает эту идею, и на какие ресурсы доступ должен быть открыт всегда.
«Нет ничего плохого в том, что существует постоянный доступ к группе ресурсов и он бесплатный. Эта история схожа с предустановленным софтом, когда завозят смартфоны. И все упирается в один вопрос: к чему всегда будет открыт доступ. То ли только к госуслугам, то ли к поисковикам. Если государство хочет, чтобы население оплачивало по счетам, то доступ к госуслугам, должен быть бесплатным всегда», - считает Клименко.
По словам президента, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и россиян, дав последним широкие возможности для образования и творчества, реализации социальных и культурных проектов, а также и просто общения.
«Полагаю, что всегда будут в доступе госуслуги, государственная медицина, школа, школьные дневники. То есть социалка в полном ее понимании. Почта критически важна, конечно. Поисковая система. Но, например, нашел в Яндексе себе что-то человек, но тогда вопрос: а переход по найденной информации, тоже будет бесплатным», - пояснил свое видение ситуации Герман Клименко.
Также в послании Федеральному собранию президент Путин отметил важность доступа в интернет для школ.
«Сейчас практически все школы России подключены к интернету, в 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет», - подчеркнул глава государства.
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