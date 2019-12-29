Министры и чиновники рассказали о планах по встрече Нового года

Российские министры и руководители контролирующих органов власти рассказали, как собираются встретить Новый год.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева отметит праздник в компании близких друзей, с которыми общается много лет.

«Я дружу свыше сорока лет с девочками, которые уже давным-давно стали взрослыми бабушками и тетями, с их семьями… Это просто мои друзья, которые сопровождают меня всю жизнь», - рассказала Васильева Life.

Семья и близкие вице-премьера РФ Татьяны Голиковой встретят Новый год за городом. Главное новогоднее пожелание члена правительства - «чтобы у близких все было хорошо, чтобы они были здоровы и счастливы».