Министры Дагестана получили ложные сообщения о предстоящих арестах
Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что региональные министры получили ложные сообщения о намечающихся обысках и арестах, сообщает РИА Новости.
По его словам, информация о том, что «на кого-то наденут наручники, агде-то будут проходить обыски», рассылалась якобы от его имени.
Советник Абдулмуслимова Зарема Уразаева, в свою очередь, указала, что ложные сообщения министрам об их аресте отправлялись с фейкового аккаунта главы дагестанского правительства в Telegram.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru