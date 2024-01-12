Министры Дагестана получили ложные сообщения о предстоящих арестах

По его словам, информация о том, что «на кого-то наденут наручники, агде-то будут проходить обыски», рассылалась якобы от его имени.

Советник Абдулмуслимова Зарема Уразаева, в свою очередь, указала, что ложные сообщения министрам об их аресте отправлялись с фейкового аккаунта главы дагестанского правительства в Telegram.

Ранее эксперты Всемирного экономического форума заявили, что дипфейки и ИИ могут стать главными угрозами для выборов в разных странах в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».