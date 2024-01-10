Эксперты Давоса назвали главной мировой проблемой дезинформацию
Первое место в списке краткосрочных глобальных рисков впервые заняли дезинформация и ложная информация. Об этом говорится в опубликованном 10 января докладе Всемирного экономического форума (World Economic Forum). Исследование основано на опросе около получтора тысяч экспертов, оно вышло в преддверии форума в Давосе, который состоится в этом году с 15 по 19 января.
К ключевым рискам в сфере «Технологии» дезинформацию отнесли больше половины (53%) опрошенных экспертов, далее следуют кибератаки и опасные последствия технологий искусственного интеллекта.
В докладе отмечается, что проблема дезинформации станет еще более острой на фоне проведения выборов в нескольких странах в этом году. Кроме того эксперты указывают, что распространение недостоверной информации сейчас не требует специальных навыков и может осуществляться с помощью искусственного интеллекта.
Также наибольший риск в краткосрочной перспективе (в течении ближайших двух лет) представляют экстремальные погодные условия, социальная или политическая поляризация, межгосударственные вооруженные конфликты, инфляция, миграция.
В список долгосрочных рисков опрошенные эксперты отнесли в основном природные угрозы, в частности изменения климата, потерю биоразнообразия, нехватку ресурсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru