Мурашко заявил о том, что вакцинировался от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала рассказал о том, что привился от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр заявил об этом в ответ на вопрос журналиста, не перенес ли он данное заболевание. По словам Мурашко, он вакцинировался, однако не уточнил, когда это произошло, а также не назвал препарат, которым привился.

Глава ведомства также призвал всех россиян воспользоваться возможностью защитить себя от тяжелого заболевания и поставить прививку. НСН ранее писала, что заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила о росте показателей заболеваемости коронавирусом в России, что указывает на возможность третьей волны пандемии.