Мурашко заявил о том, что вакцинировался от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире Первого канала рассказал о том, что привился от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр заявил об этом в ответ на вопрос журналиста, не перенес ли он данное заболевание. По словам Мурашко, он вакцинировался, однако не уточнил, когда это произошло, а также не назвал препарат, которым привился.
Глава ведомства также призвал всех россиян воспользоваться возможностью защитить себя от тяжелого заболевания и поставить прививку. НСН ранее писала, что заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила о росте показателей заболеваемости коронавирусом в России, что указывает на возможность третьей волны пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru