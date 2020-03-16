Кадыров считает, что Крым стал центром международного туризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за шесть лет со времени воссоединения с Россией Крым стал центром международного туризма.

Сегодня в Крыму и Севастополе проходят торжественные мероприятия по случаю шестой годовщины референдума о присоединении полуострова к России.

«Благодаря помощи федерального центра и президента России Владимира Путина Республика Крым за шесть лет совершила большой рывок в своём развитии, стала центром международного туризма», - написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что народ Крыма «почувствовал, что о нём заботятся, что он нужен и принят в единую и дружную семью народов России».

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что массовые мероприятия, планируемые в рамках фестиваля «Крымская весна», могут ограничить в целях безопасности на фоне распространения коронавируса. Решается вопрос о проведении концерта, при этом все торжественные мероприятия должны состоятся. Фестиваль проходит в республике в шестой раз. Его проводят ежегодно 18 марта, в день проведения референдума по присоединению Крыма к РФ.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в понедельник возложил цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен» в рамках памятных мероприятий к 6-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, сообщает КИА.







