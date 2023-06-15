Министр труда назвал процент бедных россиян

Количество бедных россиян по итогам прошлого года составило 9.8%, заявил в эфире «России 24» министр труда Антон Котяков.

Путин спрогнозировал уровень инфляции по итогам года

«9,8% - это в принципе очень хороший показатель с точки зрения его соотнесения с прошлыми периодами», - заявил министр.

Он также озвучил цель ведомства - снижение показателя в 2030 году до 6,5%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БезработицаБедность

Горячие новости

Все новости

партнеры