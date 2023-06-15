Министр труда назвал процент бедных россиян
15 июня 202311:49
Количество бедных россиян по итогам прошлого года составило 9.8%, заявил в эфире «России 24» министр труда Антон Котяков.
«9,8% - это в принципе очень хороший показатель с точки зрения его соотнесения с прошлыми периодами», - заявил министр.
Он также озвучил цель ведомства - снижение показателя в 2030 году до 6,5%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru