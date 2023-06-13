Путин спрогнозировал уровень инфляции по итогам года

Глава государства считает, что показатель будет около 5%. Сейчас инфляция составляет 2,3%, уточнил президент.

Путин назвал 5% оптимальным уровнем инфляции. Низкие темпы роста цен он счел «не очень большим подарком».

Президент обратил внимание, что в Европе инфляция выросла до 7%. Также он указал на рост безработицы в Евросоюзе.

В Госдуме ранее заявили о двойной индексации пенсий в 2025 году, сообщает «Радиоточка НСН».

