Путин спрогнозировал уровень инфляции по итогам года
13 июня 202319:57
Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами дал прогноз относительно инфляции по итогам 2023 года.
Глава государства считает, что показатель будет около 5%. Сейчас инфляция составляет 2,3%, уточнил президент.
Путин назвал 5% оптимальным уровнем инфляции. Низкие темпы роста цен он счел «не очень большим подарком».
Президент обратил внимание, что в Европе инфляция выросла до 7%. Также он указал на рост безработицы в Евросоюзе.
В Госдуме ранее заявили о двойной индексации пенсий в 2025 году, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru