Путин спрогнозировал уровень инфляции по итогам года

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами дал прогноз относительно инфляции по итогам 2023 года.

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Глава государства считает, что показатель будет около 5%. Сейчас инфляция составляет 2,3%, уточнил президент.

Путин назвал 5% оптимальным уровнем инфляции. Низкие темпы роста цен он счел «не очень большим подарком».

Президент обратил внимание, что в Европе инфляция выросла до 7%. Также он указал на рост безработицы в Евросоюзе.

В Госдуме ранее заявили о двойной индексации пенсий в 2025 году, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкономикаИнфляцияВладимир Путин

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