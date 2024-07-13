Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпиадой

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выполнила свое обещание и окунулась в реку в гидрокостюме и шапочке для плавания. Заплыв прошел недалеко от места проведения олимпийских соревнований.

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Чтобы доказать, что качество воды в Сене хорошее, также искупаться в ней пообещали президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго. Макрон потом застенчиво от своих слов отказался. Идальго должна окунуться в воды реки на следующей неделе.

Ранее порядка 50 миллионов литров сточных вод попало в реку Сену, где должна пройти водная часть летней Олимпиады во Франции.

Экологи и ранее заявляли, что качество воды в Сене не соответствует экологическим нормам, рекомендуемым для купания. Ученые заявили о рисках для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
ТЕГИ:ОлимпиадаФранция

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