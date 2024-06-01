СМИ: За два месяца до Олимпиады в Сену попало 50 миллионов литров сточных вод

Порядка 50 миллионов литров сточных вод попало в реку Сену, где должна пройти водная часть летней Олимпиады во Франции, передает телеканал CNEWS.

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Это случилось в городе Конфлан-Сент-Онорин из-за поломки насосов, забитых бытовыми отходами, отмечают местные СМИ. Уровень фекальных бактерий в реке и до этого был повышен в два раза.

Экологи и ранее заявляли, что качество воды в Сене не соответствует экологическим нормам, рекомендуемым для купания. Ученые заявили о рисках для спортсменов, которые будут принимать участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена в Париже перед началом летних Олимпийских игр 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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