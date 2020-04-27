Министр предупредил Путина об адской жаре летом 2020 года
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в ходе видеосовещания предупредил президента России Владимира Путина о том, летом нынешнего года может оказаться одним из самых жарких за всю историю.
Министр заявил, что о сильной жаре предупреждают как Росгидромет, так и зарубежные гидрометерологические станции.
«Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть», - сказал Кобылкин. Глава Минприроды отметил, что ситуация с лесными пожарами на этом фоне не становится лучше, причем это связано не только с климатическими изменениями, но и нарушением режима самоизоляции.
Ранее об очень жарком лете в 2020 году предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он так же заявил, что оно может войти в пятерку самых жарких за всю историю. Вильфанд отметил, что это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru