Министр предупредил Путина об адской жаре летом 2020 года

Министр заявил, что о сильной жаре предупреждают как Росгидромет, так и зарубежные гидрометерологические станции.



«Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть», - сказал Кобылкин. Глава Минприроды отметил, что ситуация с лесными пожарами на этом фоне не становится лучше, причем это связано не только с климатическими изменениями, но и нарушением режима самоизоляции.



Ранее об очень жарком лете в 2020 году предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он так же заявил, что оно может войти в пятерку самых жарких за всю историю. Вильфанд отметил, что это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.

