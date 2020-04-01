Климатолог рассказал, что защищает россиян от рекордно большой озоновой дыры

Над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров. Её появление объясняется изменением климата, а опасность, которую она представляет пока не столь велика, сообщается в журнале Nature.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в эфире НСН рассказал, какую угрозу представляет собой рекордно большая озоновая дыра для россиян.

«Сам факт наличия озоновых дыр наиболее широко распространён в Антарктиде. В северной части Земли они тоже бывают, но менее ярко выражены. Арктическая озоновая дыра образовывается в связи с несколькими факторами, одним из которых является образование циркумполярного вихря, который крутится вокруг определённой области и не допускает какого-либо притока воздуха из других широт, где он более богат озоном. Это как раз сейчас и произошло. Но это не очень опасно на данный момент, потому что ультрафиолет, задерживаемый в озоновых дырах и губительный для всего живого, наносит вред, попадая на открытые участки кожи, а к этому сейчас не располагает погода, да ещё и карантин накладывает свой отпечаток. В пляжный сезон угроза была бы намного больше», - сообщил климатолог.

Ранее климатологи назвали главные опасности изменения климата для России.

