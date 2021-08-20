Министр образования заявил, что невакцинированных студентов пустят в общежития
Студенты российских вузов будут допущены к обучению и проживанию в общежитии вне зависимости от вакцинации. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".
"Заселение в общежитие будет проходить независимо от того, привит студент или нет", - подчеркнул министр. При этом санитарные требования во всех вузах будут сохраняться. Так, студентам будут обязаны измерить температуру, сохранится требование к ношению масок и противоэпидемической обработке помещений.
Также стало известно, что решение об обязательной вакцинации преподавателей и других сотрудников вузов каждый регион будет принимать самостоятельно. В настоящий момент вакцинация является рекомендательной процедурой для преподавателей и студентов. Минобрнауки также рекомендовало вузам за свой счет вакцинировать студентов-иностранцев.
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