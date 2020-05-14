Министр культуры Любимова вылечилась от COVID-19

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова уже излечилась от корорнавирусного заболевания COVID-19. Об этом она рассказала ТАСС.

По словам главы Минкультуры, сейчас она чувствует себя вполне хорошо и уже приступила к исполнению своих служебных обязанностей.

Любимова уточнила, что заболевание у неё проходило в легкой форме. Министр лечилась в домашних условиях на протяжении почти трех недель.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусМинистерство Культуры
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