Министр культуры Любимова вылечилась от COVID-19

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова уже излечилась от корорнавирусного заболевания COVID-19. Об этом она рассказала ТАСС.

По словам главы Минкультуры, сейчас она чувствует себя вполне хорошо и уже приступила к исполнению своих служебных обязанностей.

Любимова уточнила, что заболевание у неё проходило в легкой форме. Министр лечилась в домашних условиях на протяжении почти трех недель.

