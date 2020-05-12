Министр культуры Любимова рассказала, как лечится от COVID-19

Глава Минкультуры Ольга Любимова рассказала, что проходит лечение от коронавирусной инфекции дома. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24». Министр отметила, что ей удаётся не останавливать рабочий процесс даже находясь дома.

Ольга Любимова подчеркнула, что она находится на связи с коллегами из министерства, а также проводит совещания, пишет RT.

О том, что министр культуры Ольга Любимова заразилась COVID-19 стало известно 6 мая, напоминает Ura.ru.