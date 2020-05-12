Министр культуры Любимова рассказала, как лечится от COVID-19

Глава Минкультуры Ольга Любимова рассказала, что проходит лечение от коронавирусной инфекции дома. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24». Министр отметила, что ей удаётся не останавливать рабочий процесс даже находясь дома.

Ольга Любимова подчеркнула, что она находится на связи с коллегами из министерства, а также проводит совещания, пишет RT.

О том, что министр культуры Ольга Любимова заразилась COVID-19 стало известно 6 мая, напоминает Ura.ru.

Путин передал главам регионов РФ привет от Мишустина

Между тем, Михаил Мишустин продолжает проходить плановое лечение от коронавирусной инфекции. Медики отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министр. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-секретарь главы кабмина Бориса Белякова.

30 апреля стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. Во время видеоразговора с Владимиром Путиным премьер-министр сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. В связи с этим глава кабмина ушел на самоизоляцию.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ЗаболеваниеМинистрыКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры