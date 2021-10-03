Министр Кравцов обещает убрать из закона понятие образовательных услуг

Госсовет решил исключить понятие «образовательные услуги» из закона об образовании, поскольку оно не соответствует деятельности учителя. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов, передает Интерфакс.

По его словам, учитель не оказывает услуги. Учитель - это признание или миссия, воспитание и служение. Кроме того он добавил, что поправки в закон об образовании уже готовы.