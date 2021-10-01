В России 2023 год объявят Годом педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июня 2022 года подготовить проект указа о проведении в России в 2023 году Года педагога и наставника, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, российский лидер поручил правительству РФ до 15 ноября 2022 года разработать и утвердить план праздничных мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения Константина Ушинского, которое будет отмечаться в 2023 году.
Ранее Путин поддержал идею студентки факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Екатерины Гришиной, которая предложила президенту объявить в России Год учителя и наставника.
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