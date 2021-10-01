60 тысяч - запредельно? Названы приемлемые зарплаты для учителей в регионах

Учителя в регионах будут рады и зарплате в 60 тысяч, заявила заслуженный учитель РФ Любовь Павлюченкова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее образовательная компания MAXIMUM Education провела исследование и выяснила, что подавляющее большинство учителей (94%) недовольны своей заработной платой, а 22% опрошенных посчитали сумму в 100 тысяч оптимальной.

«Я на пенсии, я проработала 49 лет, получала всего 5 тысяч в свое время и на все, конечно, хватало. А сейчас сумасшедшие цены, сейчас я как пенсионерка, как почетный гражданин города Мурманска получаю около 45 тысяч. Мне вполне достаточно и даже помогаю внукам. Это надо, конечно, уметь. Я считаю, что 100 тысяч – это уже за гранью, 60 – вполне достаточно», - рассказала Павлюченкова.