60 тысяч - запредельно? Названы приемлемые зарплаты для учителей в регионах
Заслуженный учитель Любовь Павлюченкова посчитала мечты российских педагогов о зарплате в 100 тысяч избыточными.
Учителя в регионах будут рады и зарплате в 60 тысяч, заявила заслуженный учитель РФ Любовь Павлюченкова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее образовательная компания MAXIMUM Education провела исследование и выяснила, что подавляющее большинство учителей (94%) недовольны своей заработной платой, а 22% опрошенных посчитали сумму в 100 тысяч оптимальной.
«Я на пенсии, я проработала 49 лет, получала всего 5 тысяч в свое время и на все, конечно, хватало. А сейчас сумасшедшие цены, сейчас я как пенсионерка, как почетный гражданин города Мурманска получаю около 45 тысяч. Мне вполне достаточно и даже помогаю внукам. Это надо, конечно, уметь. Я считаю, что 100 тысяч – это уже за гранью, 60 – вполне достаточно», - рассказала Павлюченкова.
По ее словам, московские зарплаты, конечно, отличаются от региональных, но проблема в том, что в погоне за деньгами учителя часто забывают о качестве образования.
«Московские зарплаты, конечно, отличаются. Для региона 60-70 тысяч – это запредельно. Но такие суммы не получают, самая большая зарплата, где много часов, тогда до 40 тысяч только. Поэтому и качество знаний слабое, потому что учитель не может работать по столько часов. Сейчас бегут только за деньгами, а денег все мало. Я считаю так – сколько не давай, всегда будет мало. В Москве 100 тысяч, может, даже и маловато», - добавила заслуженный учитель.
Новый эксперимент Минпросвещения вряд ли положительно повлияет на зарплаты учителей, заявил ранее в эфире НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Ранее ведомство предложило в некоторых регионах считать зарплаты по единой ставке на основе квалификационного уровня учителей.
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