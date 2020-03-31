Кадыров раскритиковал ругионы за плохую борьбу с распространением коронавируса

«Мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что в Чеченской республике меры по борьбе с распространением эпидемии начали предпринимать уже две недели назад, а прочие регионы только сейчас, когда вирус успел распространиться, передает Ura.ru.

Кадыров также пообещал помочь в случае необходимости соседним регионам.

Внеочередную нерабочую неделю в режиме самоизоляции проведут не только жители Москвы и Московской области, но и многих других регионов. В столице жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса Covid-2019 начали вводить раньше всех. Так, в выходные 28-29 марта здесь уже действовали рекомендации по ограничению социальных контактов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти других регионов тоже ввести режим самоизоляции. Так поступили уже почти в 30 субъектах РФ.

