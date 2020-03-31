Кадыров раскритиковал ругионы за плохую борьбу с распространением коронавируса
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что большинство регионов плохо реагируют на ситуацию с эпидемией коронавируса. По его мнению, губернаторы не принимают решительных мер по продотвращению распространения инфекции, пишет «Газета.ру».
«Мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — заявил глава Чечни.
Кадыров отметил, что в Чеченской республике меры по борьбе с распространением эпидемии начали предпринимать уже две недели назад, а прочие регионы только сейчас, когда вирус успел распространиться, передает Ura.ru.
Кадыров также пообещал помочь в случае необходимости соседним регионам.
Внеочередную нерабочую неделю в режиме самоизоляции проведут не только жители Москвы и Московской области, но и многих других регионов. В столице жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса Covid-2019 начали вводить раньше всех. Так, в выходные 28-29 марта здесь уже действовали рекомендации по ограничению социальных контактов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти других регионов тоже ввести режим самоизоляции. Так поступили уже почти в 30 субъектах РФ.
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