Минимум с 13 октября: в России выявили 30 752 случая COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали 30 752 новых случая заражения коронавирусом за сутки, передает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Число заболевших стало минимальным с 13 октября, отмечает RT. Днем ранее в стране было выявлено 31 096 случаев COVID-19.
За последние сутки медики выписали 36 976 переболевших коронавирусом. При этом, по данным оперштаба, за 24 часа скончались 1 179 человек.
Всего с начала пандемии в РФ подтвердили 9 895 597 случаев COVID-19, 8 602 067 пациентов выздоровели, 284 823 россиянина скончались, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru