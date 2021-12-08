Минимум с 13 октября: в России выявили 30 752 случая COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали 30 752 новых случая заражения коронавирусом за сутки, передает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Число заболевших стало минимальным с 13 октября, отмечает RT. Днем ранее в стране было выявлено 31 096 случаев COVID-19.

За последние сутки медики выписали 36 976 переболевших коронавирусом. При этом, по данным оперштаба, за 24 часа скончались 1 179 человек.

Всего с начала пандемии в РФ подтвердили 9 895 597 случаев COVID-19, 8 602 067 пациентов выздоровели, 284 823 россиянина скончались, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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