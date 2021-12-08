Минимум с 13 октября: в России выявили 30 752 случая COVID-19 за сутки

Число заболевших стало минимальным с 13 октября, отмечает RT. Днем ранее в стране было выявлено 31 096 случаев COVID-19.

За последние сутки медики выписали 36 976 переболевших коронавирусом. При этом, по данным оперштаба, за 24 часа скончались 1 179 человек.

Всего с начала пандемии в РФ подтвердили 9 895 597 случаев COVID-19, 8 602 067 пациентов выздоровели, 284 823 россиянина скончались, пишет «Свободная пресса».

