В День влюбленных трафик сервисов для знакомств вырастает в 1,5 раза

В День всех влюбленных трафик в популярных сервисах онлайн-знакомств увеличивается в 1,5 раза по сравнению с предыдущими днями. К такому выводу пришли эксперты Yota.

По данным сотового оператора, в основном абоненты занимаются онлайн-знакомствами в будни, а максимальная активность в течение года отмечается в июле и августе, а также перед Новым годом – в ноябре и декабре. Пик приходится также на День Всех влюбленных. В связи с этим с 13 по 15 февраля текущего года абоненты Yota смогут знакомиться в Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба», не расходуя на них трафик - оператор предоставил пользователям безлимитный доступ к популярным дейтинг-сервисам.

В среднем пользователи таких сервисов тратят на онлайн-знакомства и общение 23 минуты в день. Больше всего — жители Чукотки (27 минут) и Краснодарского края (26).

Чаще всего знакомятся в интернете в Москве и Московской области. На жителей столичного региона приходится более 12% от всех пользователей приложений. В пятерку лидеров также входят жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкортостана, Новосибирской области и Краснодарского края. Среди жителей Норильска и Чукотского АО меньше всего тех, кто знакомится онлайн.

