Минимальный возраст на право владения оружием изменен в РФ с 18 до 21 года

В России изменен минимальный возраст на право владения оружием, теперь оружие можно приобрести только с 21 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.

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Отмечается, что изменения внесены в Федеральный закон «Об оружии». Изменения вступают в силу с 29 июня.

Также, согласно закону, приобрести огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов или магазин можно будет только после двух лет наличия лицензии на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:Оружие
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