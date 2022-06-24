Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля за оружием
Палата представителей США приняла законопроект об ужесточении контроля за оружием. Об этом сообщает The Hill.
Как отмечает издание, впервые за почти 30 лет Конгресс одобрил крупный закон по борьбе с насильственным применением оружия.
Законопроект, в частности, призывает усилить проверку биографических данных для покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года.
Также предполагается, чтобы люди, которые регулярно покупают и продают огнестрельное оружие, регистрировались в качестве федеральных лицензиатов огнестрельного оружия. Это бы обязывало из проходить проверку биографических данных для сделок с огнестрельным оружием.
Таким образом, власти США пытаются решить проблему участившихся случаев незаконного использования оружия.
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