Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля за оружием

Как отмечает издание, впервые за почти 30 лет Конгресс одобрил крупный закон по борьбе с насильственным применением оружия.

Законопроект, в частности, призывает усилить проверку биографических данных для покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года.



Также предполагается, чтобы люди, которые регулярно покупают и продают огнестрельное оружие, регистрировались в качестве федеральных лицензиатов огнестрельного оружия. Это бы обязывало из проходить проверку биографических данных для сделок с огнестрельным оружием.

Таким образом, власти США пытаются решить проблему участившихся случаев незаконного использования оружия.





