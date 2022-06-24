Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля за оружием

Палата представителей США приняла законопроект об ужесточении контроля за оружием. Об этом сообщает The Hill.

В университете США произошла стрельба

Как отмечает издание, впервые за почти 30 лет Конгресс одобрил крупный закон по борьбе с насильственным применением оружия.

Законопроект, в частности, призывает усилить проверку биографических данных для покупателей оружия в возрасте от 18 до 21 года.

Также предполагается, чтобы люди, которые регулярно покупают и продают огнестрельное оружие, регистрировались в качестве федеральных лицензиатов огнестрельного оружия. Это бы обязывало из проходить проверку биографических данных для сделок с огнестрельным оружием.

Таким образом, власти США пытаются решить проблему участившихся случаев незаконного использования оружия.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры