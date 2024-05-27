«Минимальный урожай»: В Ягодном союзе назвали пострадавшие от заморозков культуры

Больше всего от майских заморозков на юге России пострадала смородина, малина, земляника садовая и ежевика, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с НСН.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщил, что из-за майских заморозков на юге страны погибли не только промышленные сады, но и частные хозяйства. Он заявил «Парламентской газете», что на этом фоне цены на плоды и ягоды объективно подрастут. Козий перечислила культуры, пострадавшие сильнее всего.

«Если брать ягоды, то сильнее всего пострадала черная смородина, уже второй год подряд заморозки приходятся на те сроки, когда она цветет. Второй год подряд у нас будет минимальный урожай смородины. Пострадали также ранние сорта земляники садовой – это то, что на полках магазинов по ошибке называют клубникой. Некоторые сорта малины, ежевики также пострадали. Из плодовых культур в это время цвели косточковые культуры (слива, вишня) и некоторые сорта семечковых (яблони, груши)», – сказала Козий.