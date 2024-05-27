«Минимальный урожай»: В Ягодном союзе назвали пострадавшие от заморозков культуры
Основные причины роста цен на ягоды – это падение курса рубля и нарушение логистики, заморозки почти не повлияют на эту составляющую, отметила в эфире НСН Ирина Козий.
Больше всего от майских заморозков на юге России пострадала смородина, малина, земляника садовая и ежевика, рассказала глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с НСН.
Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сообщил, что из-за майских заморозков на юге страны погибли не только промышленные сады, но и частные хозяйства. Он заявил «Парламентской газете», что на этом фоне цены на плоды и ягоды объективно подрастут. Козий перечислила культуры, пострадавшие сильнее всего.
«Если брать ягоды, то сильнее всего пострадала черная смородина, уже второй год подряд заморозки приходятся на те сроки, когда она цветет. Второй год подряд у нас будет минимальный урожай смородины. Пострадали также ранние сорта земляники садовой – это то, что на полках магазинов по ошибке называют клубникой. Некоторые сорта малины, ежевики также пострадали. Из плодовых культур в это время цвели косточковые культуры (слива, вишня) и некоторые сорта семечковых (яблони, груши)», – сказала Козий.
Она отметила, что основной удар заморозков пришелся, в частности, на Воронежскую, Липецкую, Белгородскую и Пензенскую области.
«Если говорить про те регионы, на которые пришелся основной удар майских заморозков, то это пояс вдоль юга центральной полосы России: Воронежская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская, Саратовская, Пензенская области, Башкирия, Татарстан. Чуть севернее и чуть южнее заморозки тоже были, но они были не такими сильными. Наиболее существенно пострадали те культуры, которые в это время цвели», – указала собеседница НСН.
При этом Козий сообщила, что заморозки почти не отразятся на ценах. По ее словам, основные причины роста цен на ягоды – это падение курса рубля и нарушение логистики.
«Поскольку цена в этом году растет по другим причинам, вклад самого заморозка в рост цен будет в этом сезоне незначительным. Основные причины роста цен в этом году – это падение курса рубля и нарушение логистики, рост цен на бензин, нехватка рабочих рук. То есть, все те связи в организации процесса выращивания, которые оборвались, начиная с февраля 2022 года. Большая часть того, что необходимо для выращивания российских плодов и ягод, так же связана с импортом на какой-то стадии. От импорта наше садоводство, как и садоводство в любой другой стране, зависит очень существенно», – резюмировала глава Ягодного союза.
Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что в целом в России от заморозков погибли посевы на площади в 830 тысяч гектаров, что составляет около 1% от всей засеянной площади, передает «Радиоточка НСН».
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