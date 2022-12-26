«Минимальные». Фадеев оценил ограничения свободы слова в России

По его словам, в западных странах по этой теме наоборот, наблюдается «жёсткая цензура».

«Там ведь жесткая цензура... я знаю много европейских журналистов, которые не могут донести ту информацию, которую считают нужным, их увольняют, их репрессируют, их сажают в тюрьму. Нет никакого военного положения, нет официальной цензуры, но ситуация очень жесткая», - заключил глава СПЧ.

Ранее Фадеев заявил, что международные организации, в число которых входит ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на проявления русофобии на Западе, сообщает RT.