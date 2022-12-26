«Минимальные». Фадеев оценил ограничения свободы слова в России
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в вопросах освещения специальной военной операции в России ограничения свободы слова минимальны, сообщает РИА Новости.
По его словам, в западных странах по этой теме наоборот, наблюдается «жёсткая цензура».
«Там ведь жесткая цензура... я знаю много европейских журналистов, которые не могут донести ту информацию, которую считают нужным, их увольняют, их репрессируют, их сажают в тюрьму. Нет никакого военного положения, нет официальной цензуры, но ситуация очень жесткая», - заключил глава СПЧ.
Ранее Фадеев заявил, что международные организации, в число которых входит ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на проявления русофобии на Западе, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 335 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 577 / сут.
- Снежная буря в США унесла жизни 41 человека
- ЦБ объяснил резкое ослабление рубля снижением цен на нефть
- «Минимальные». Фадеев оценил ограничения свободы слова в России
- Лавров считает, что Запад вскоре перестанет рулить в мировой экономике
- Глава МВД отметил рост преступности с наркотиками среди мигрантов
- Песков: Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина
- Песков анонсировал региональную поездку Путина
- В Госдуме заявили об отсутствии у Киева плана по возвращению Крыма
- FT: Суровикин уменьшил шансы ВСУ на успешное наступление на юге
- Швыдкой станет президентом Международного театрального фестиваля имени Чехова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru