Путин исключил из СПЧ Сванидзе и Каляпина
Президент РФ Владимир Путин исключил из Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) правозащитника Игоря Каляпина и журналиста Николая Сванидзе. Также из СПЧ исключены Екатерина Винокурова и Александр Асмолов. Об этом говорится в президентском указе, который вступает в силу 17 ноября.
Этим же указом в состав СПЧ включены специальный корреспондент «Комсомольской правды» военкор Александр Коц, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов и еще восемь человек.
Общественная палата ранее не внесла в новые списки Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) ни одного известного правозащитника и журналиста.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Эксперт рассказал об опасности установки заблокированных приложений
- Диетолог назвала простые правила для похудения
- Порошенко признался пранкерам в истинной цели Минских соглашений
- Пасечник исключил эвакуацию жителей из ЛНР
- Путин исключил из СПЧ Сванидзе и Каляпина
- Эрдоган: Турция ведет переговоры с Россией о строительстве АЭС в Синопе
- Врио главы ЛНР Пасечник: ВСУ концентрируют технику в направлении республики
- «Нафтогаз» сообщил о подрыве объектов газодобывающей инфраструктуры
- Рестораны «Вкусно — и точка» откроются в Белоруссии 22 ноября
- Пасечник заявил, что под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru