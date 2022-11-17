Путин исключил из СПЧ Сванидзе и Каляпина

Этим же указом в состав СПЧ включены специальный корреспондент «Комсомольской правды» военкор Александр Коц, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов и еще восемь человек.

Общественная палата ранее не внесла в новые списки Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) ни одного известного правозащитника и журналиста.

