Путин исключил из СПЧ Сванидзе и Каляпина

Президент РФ Владимир Путин исключил из Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) правозащитника Игоря Каляпина и журналиста Николая Сванидзе. Также из СПЧ исключены Екатерина Винокурова и Александр Асмолов. Об этом говорится в президентском указе, который вступает в силу 17 ноября.

В списки Общественных наблюдательных комиссий не попали известные правозащитники

Этим же указом в состав СПЧ включены специальный корреспондент «Комсомольской правды» военкор Александр Коц, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов и еще восемь человек.

Общественная палата ранее не внесла в новые списки Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) ни одного известного правозащитника и журналиста.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Игорь КаляпинНиколай СванидзеСПЧ
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