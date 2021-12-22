Минимальную цену шампанского предложено увеличить на 18%

Как ожидается, оно подорожает с 2022 года почти на 18%. По мнению бизнеса, минимальную цену надо повысить со 169 руб. за 0,75 л до 199 руб. С такой инициативой организация обратилась в Министерство финансов РФ.

Как сообщил ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев, качественное российское шампанское в рознице не может стоить меньше 250 руб. В 2021 году Минфин уже проиндексировал минимальную розничную цену на водку, коньяк и бренди, в результате чего стоимость увеличилась на 7%.

Напомним, в преддверии Нового года россияне чаще всего покупают в магазинах винные напитки. Спрос на них увеличился в 4,5 раза. Эксперты изучили данные о покупках, сделанных гражданами в крупнейших супермаркетах перед новогодними праздниками.

