Минтруд назвал средний размер пенсии в новых российских регионах

Минтруд России раскрыл средний размер пенсии в четырех новых регионах, размер выплат без учета специальной доплаты составляет в среднем 15,97 тысячи рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на справочные материалы ведомства об итогах работы по реализации закона о пенсионном и дополнительном соцобеспечении граждан новых субъектов РФ.

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Средний размер пенсии до корректировки в Запорожской области составил 17,84 тысячи рублей, в Луганской народной республике — 16,73 тысячи, в Херсонской области — 16,87 тысячи, в Донецкой народной республике — 14,23 тысячи.

С учетом доплаты части пенсий до прежнего размера выплаты составляют в среднем 17,79 тысячи рублей по всем четырем субъектам. Так, с прибавкой пенсионеры в ДНР получают 18,29 тысячи рублей, в Запорожской области — 17,92 тысячи, в ЛНР — 17,31 тысячи, а в Херсонской области — 16,9 тысячи.

Как отметили в Минтруде, доплату к пенсии получают 33,95 тысячи человек. По данным ведомства, 87,4% пенсионеров в новых регионах получают выплаты в большем размере по сравнению с прежними, при этом 12,6% платят пенсии с доплатой до прежнего размера, отмечает телеканал «360».

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил, что российским пенсионерам необходимо лично обратиться за получением льгот по оплате услуг ЖКХ, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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