Минфин создал законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Новый проект носит рабочее название «о гарантированном пенсионном продукте» и призван не создавать новую систему, а совершенствовать уже существующую. Об этом сообщила Российская газета.
В новой системе сохранятся налоговые льготы для бизнеса и возможность оформлять налоговые вычеты. Основным приоритетом проекта Минфин назвал сохранение существующих накоплений граждан. В отличие от индивидуального пенсионного капитала (ИПК) присоединение к новому продукту будет добровольным.
В настоящий момент законопроект отправлен на согласование в Минтруд.
Ранее сегодня в правительстве назвали бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет. В эфире НСН глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что никакой выгоды для пенсионеров в этом предложении нет
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В США зафиксировали третий случай летального исхода от курения вейпов
- Ученые назвали норму потребления соли без вреда для здоровья
- Россияне обыграли шотландцев в отборочном турнире ЧЕ-2020
- В МВД изменили порядок получения прав на вождение грузовых автомобилей
- В США Facebook подозревают в монополии