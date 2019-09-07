Минфин создал законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Новый проект носит рабочее название «о гарантированном пенсионном продукте» и призван не создавать новую систему, а совершенствовать уже существующую. Об этом сообщила Российская газета.

В новой системе сохранятся налоговые льготы для бизнеса и возможность оформлять налоговые вычеты. Основным приоритетом проекта Минфин назвал сохранение существующих накоплений граждан. В отличие от индивидуального пенсионного капитала (ИПК) присоединение к новому продукту будет добровольным.

В настоящий момент законопроект отправлен на согласование в Минтруд.

Ранее сегодня в правительстве назвали бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет. В эфире НСН глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что никакой выгоды для пенсионеров в этом предложении нет

