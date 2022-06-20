Минфин РФ внёс в кабмин проект по снижению ставок по льготной ипотеке

Предложение снизить ставку по программе с 9% до 7% озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.

«Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Путин предложил вслед за снижением ключевой ставки снизить также ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%, оставив прежним срок действия программы - до конца 2022 года.