Минфин РФ внёс в кабмин проект по снижению ставок по льготной ипотеке
Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект для снижения ставки по льготной ипотеке, сообщает пресс-служба ведомства.
Предложение снизить ставку по программе с 9% до 7% озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.
«Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.
Ранее Путин предложил вслед за снижением ключевой ставки снизить также ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%, оставив прежним срок действия программы - до конца 2022 года.
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