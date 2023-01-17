«Беспрерывная рулетка!»: Движение автомобилистов выступило против реформы ОСАГО
Страховые компании предпринимают любые возможности, чтобы повысить стоимость полиса, нельзя допустить увеличения лимита возмещения до 2 млн рублей, отметил в эфире НСН вице-президент Движения Леонид Ольшанский.
Нельзя допустить повышения лимита выплат по ОСАГО в части компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью, нужно закрыть все лазейки для повышения стоимости полиса, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.
Накануне председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО в части компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью, будет принят возможно уже в I квартале этого года. По расчетам агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), с увеличением лимита возмещения до 2 млн рублей стоимость полиса вырастет примерно на 10%. Леонид Ольшанский отметил, что стоимость ОСАГО следует прописывать в законе.
«Нужно закрывать лазейки для того, чтобы повышать стоимость полиса ОСАГО. У нас в России 45 миллионов автомобилистов, мы должны заботиться о них в первую очередь, и из двух зол выбрать меньшее. В случае со страховыми платежами, очень много не прописано в законе. Все платежи: и стоимость полиса, и возможности ее увеличить, уменьшить, должны пройти через парламент. Все вопросы через парламент, чтобы ничего сами не смогли сделать ни в ту, ни в другую сторону», - сказал Ольшанский.
При этом он отметил, что повысить потолок компенсации по жизни и здоровью, не транслируя это в рост стоимости полисов, возможно лишь в теории. Ольшанский указал, что страховые компании предпринимают любые действия, чтобы повысить стоимость полиса.
«Повысить потолок компенсации по жизни и здоровью, не транслируя это в рост стоимости полисов, теоретически возможно, потому что они слишком много наживаются. Но на эту точку зрения становиться нельзя. Задача страховых компаний – употребить любые способы и возможности, чтобы повысить стоимость полиса. Платить за полис обязаны все, а получить (компенсации – ред. НСН)… Это беспрерывная рулетка. Они постоянно говорят, что у них дебет с кредитом не сходится, что у них колоссальные расходы, что запчасти дорогие», - резюмировал Ольшанский.
Ранее, в конце декабря, группа депутатов от ЛДПР во главе с замглавы фракции Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий привязывать полис ОСАГО к водителю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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