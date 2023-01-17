«Беспрерывная рулетка!»: Движение автомобилистов выступило против реформы ОСАГО

Накануне председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что законопроект о повышении лимита выплат по ОСАГО в части компенсации ущерба, причиненного жизни и здоровью, будет принят возможно уже в I квартале этого года. По расчетам агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), с увеличением лимита возмещения до 2 млн рублей стоимость полиса вырастет примерно на 10%. Леонид Ольшанский отметил, что стоимость ОСАГО следует прописывать в законе.

«Нужно закрывать лазейки для того, чтобы повышать стоимость полиса ОСАГО. У нас в России 45 миллионов автомобилистов, мы должны заботиться о них в первую очередь, и из двух зол выбрать меньшее. В случае со страховыми платежами, очень много не прописано в законе. Все платежи: и стоимость полиса, и возможности ее увеличить, уменьшить, должны пройти через парламент. Все вопросы через парламент, чтобы ничего сами не смогли сделать ни в ту, ни в другую сторону», - сказал Ольшанский.

При этом он отметил, что повысить потолок компенсации по жизни и здоровью, не транслируя это в рост стоимости полисов, возможно лишь в теории. Ольшанский указал, что страховые компании предпринимают любые действия, чтобы повысить стоимость полиса.