В Минцифры предложили понизить до 3% ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов
Минцифры РФ предложило снизить размер ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов до 3%. Соответствующий проект постановления ведомства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Сейчас эта категория россиян может получить ипотечный займ на льготных условиях по ставке 5%. Минцифры предлагает уменьшить размер ставки до 3%, уровень минимальной зарплаты заемщика — до 120 тысяч рублей в городах-миллионниках, кроме Москвы, или до 70 тысяч для других регионов (вместо 150 и 100 тысяч соответственно).
На льготную ипотеку могут претендовать IT-специалисты в возрасте 22-44 лет включительно, имеющие гражданство России, пишет RT.
Между тем правительство РФ заявило о намерении направить 45,5 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ, напоминает РЕН ТВ. Средства выделят на льготную, семейную и дальневосточную ипотеки.
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