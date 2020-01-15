Минфин поддержал создание службы частных судебных приставов
Институт частных судебных приставов может появиться в России. Вопрос поэтапного внедрения «элементов частного исполнения» в своем обзоре бюджетных расходов на работу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) предложил проработать Минфин, сообщает РБК.
Предполагается, что на первом этапе частные приставы будут взыскивать задолженности в пользу юрлиц. Сумма взысканий в пользу юрлиц в 2018 году составила 70% от общей, остальная приходится на производства в интересах госорганов и физлиц, отмечается в материале.
Практика частных взысканий в России уже есть: работают коллекторские агентства и институт частного сыска. Однако они недостаточно развиты, чтобы повысить эффективность системы принудительного взыскания, считают в Минфине.
Сотрудники ФССП между тем перегружены в 13,8 раза относительно рекомендуемых норм, говорят в этом ведомстве. Это связано со сложностью процедур обязательного документооборота и большим количеством производств.
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