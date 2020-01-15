Минфин поддержал создание службы частных судебных приставов

Предполагается, что на первом этапе частные приставы будут взыскивать задолженности в пользу юрлиц. Сумма взысканий в пользу юрлиц в 2018 году составила 70% от общей, остальная приходится на производства в интересах госорганов и физлиц, отмечается в материале.

Практика частных взысканий в России уже есть: работают коллекторские агентства и институт частного сыска. Однако они недостаточно развиты, чтобы повысить эффективность системы принудительного взыскания, считают в Минфине.

Сотрудники ФССП между тем перегружены в 13,8 раза относительно рекомендуемых норм, говорят в этом ведомстве. Это связано со сложностью процедур обязательного документооборота и большим количеством производств.

