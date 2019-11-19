Приставы могут получить доступ к кредитной истории россиян

На данный момент в России получать отчеты из бюро кредитных историй (БКИ) имеют право сами заемщики, Центральный банк, нотариусы, следователи, а также суды, сообщает Ura.ru. В министерстве юстиции пояснили, что новые поправки нужны для того, чтобы бороться со злоупотреблениями коллекторов. В частности, сотрудники ФССП смогут запросить отчет с целью удостовериться в отсутствии нарушений правил взыскания долга, пишет RT.

В частности, уточняет РИА ФАН, приставы смогут получить доступ к статистике звонков и переговоров между абонентами и узнать, не нарушают ли взыскатели частоту взаимодействия с должниками.

Ранее стало известно, что за восемь месяцев 2019 года судебные приставы в России взыскали задолженность по алиментам в сумме 10,6 млрд рублей. Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар сообщила НСН, что это лишь десятая часть от всей имеющейся на сегодняшний день общей задолженности россиян по алиментам. На сегодня есть множество способов взыскать задолженность с алиментщиков и все новые правительством предлагаются.

