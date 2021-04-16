«Кривая линия борется за чистоту Подмосковья
Жители Дзержинского и Королева пожаловались на грязные улицы
Статус самого грязного города Подмосковья предлагают присвоить городу Королёв жители одной из улиц на его северной окраине. В качестве подтверждения группа жильцов нескольких домов по улице Тарасовская прислали в «Кривую линию НСН» фотографии с пояснениями. Пешеходные переходы через дорогу ведут из одной грязной лужи в другую. Причем, один переход – к детсаду и техникуму имени Сергея Королева, другой – к магазину шаговой доступности. Кусты вдоль пешеходной дорожки по Тарасовской улице буквально завалены мусором. Городские власти отнекиваются тем, что улица примыкает к федеральной трассе, а потому находится в ведении одной из структур «Росавтодора».
В борьбу за сомнительный титул вступил и подмосковный Дзержинский. Его жители не могут открыть окна в квартирах из-за летящей пыли. А от грязи на дорогах уже давно не видно разметку. В луже на улице Академика Жукова постоянно глохнут машины. Прочистить же водосточный коллектор городские власти не в силах.
За соответствующими разъяснениями журналисты НСН обратились в городские Администрации и Правительство Московской области. О реакции чиновников на запросы «Кривой линии» мы обязательно расскажем.
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