«Кривая линия борется за чистоту Подмосковья

Статус самого грязного города Подмосковья предлагают присвоить городу Королёв жители одной из улиц на его северной окраине. В качестве подтверждения группа жильцов нескольких домов по улице Тарасовская прислали в «Кривую линию НСН» фотографии с пояснениями. Пешеходные переходы через дорогу ведут из одной грязной лужи в другую. Причем, один переход – к детсаду и техникуму имени Сергея Королева, другой – к магазину шаговой доступности. Кусты вдоль пешеходной дорожки по Тарасовской улице буквально завалены мусором. Городские власти отнекиваются тем, что улица примыкает к федеральной трассе, а потому находится в ведении одной из структур «Росавтодора».

В борьбу за сомнительный титул вступил и подмосковный Дзержинский. Его жители не могут открыть окна в квартирах из-за летящей пыли. А от грязи на дорогах уже давно не видно разметку. В луже на улице Академика Жукова постоянно глохнут машины. Прочистить же водосточный коллектор городские власти не в силах.

За соответствующими разъяснениями журналисты НСН обратились в городские Администрации и Правительство Московской области. О реакции чиновников на запросы «Кривой линии» мы обязательно расскажем.