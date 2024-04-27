Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами
В Минфине планируют обсудить исключение из программы льготной ипотеки семей с высокими доходами, заявил замминистра финансов Иван Чебесков, передает РБК.
По его словам, к богатым семья отнесут тех, кто может без господдержки оплачивать рыночную ставку.
Изменение могут внедрить в качестве дополнительного условия для оформления льготной ипотеки.
Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет. Отмечается, что только со ставкой в 12% можно сделать программу более целевой, чтобы семейную ипотеку брали нуждающиеся, а не желающие инвестировать.
Повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет не поможет «отсечь» инвесторов от реально нуждающихся в улучшении жилищных условий, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев «Радиоточке НСН».
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