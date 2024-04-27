Минфин обсудит исключение из льготной ипотеки семей с высокими доходами

Изменение могут внедрить в качестве дополнительного условия для оформления льготной ипотеки.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет. Отмечается, что только со ставкой в 12% можно сделать программу более целевой, чтобы семейную ипотеку брали нуждающиеся, а не желающие инвестировать.

Повышение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет не поможет «отсечь» инвесторов от реально нуждающихся в улучшении жилищных условий, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев «Радиоточке НСН».

