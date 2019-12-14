Минфин запретит россиянам обнаиличивать пенсионные накопления

Минфин внесет корректировку в схему, при которой граждане могут перевести деньги из обязательной системы пенсионного страхования в новую накопительную и затем - отказаться от нее и изъять собственные накопления.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил РБК, что проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) подвергнется корректировке. Предполагается, что возможность вывести средства накопительной части пенсии при переходе из одной системы в другую граждане получат через полгода – после так называемого периода охлаждения.